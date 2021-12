“Benvenuta amore nostro” Tre volte papà | l’annuncio del cantante italiano e della baby fidanzata

(Di martedì 7 dicembre 2021) “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo.mia dolce Yelaiah. Il tuoe’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”. Con questa dedica e una foto che mostra la testolinabambina, ilha annunciato la nascitasua terza figlia. Un annuncio arrivato nella giornata di martedì 7 dicembre e che su Instagram ha ottenuto una pioggia di like, cuori e commenti. Per ilsi trattaterza figlia, la prima avuta dalla nuova. Francesco Sarcina, è nata la figlia Yelaiah Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, è ...

MellosYane : RT @maravilhaSoleil: Amore ti aspettiamo in Italia, qui sei sicuramente la benvenuta ?? #Mellos #gfvip - bokuaka__ : @zero_hattori amore un altro sforzo e prima o poi arriveranno le vacanze OWJSOAK VAI CE LA POSSIAMO FARE comunque b… - Federic37038675 : SOPHIE HA PARTORITO!!!! E' nata una bellissima bambina di nome lulù, 50kg di puro amore!!! complimenti alla neo mam… - ICARVSMATH : @xxdefencelessxx sì amore sei la benvenuta - Cagliari_1920 : Cragno, la gioia sui social: «Benvenuta amore mio!» – FOTO #cagliaricalcio

mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. ... Non era d'altra parte un mistero il fatti che Francesco avesse ritrovato l'. Lui stesso ...Grazie da parte della nostra famiglia per tutto l'e il sostegno.al mondo Lev Lylah ". Skin e Ladyfag stanno insieme da circa cinque anni. A settembre 2020, la cantante e la ...Il nuovo amore di Sarcina, a quanto pare, è una giovanissima studentessa di vent’anni con la quale avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine La sua compagna, di cui attualmente non conosciamo l ...Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta. L’annuncio è stato dato via social dallo stesso cantante de Le Vibrazioni, che ha pubblicato un dolce post per festeggiare l’arrivo di sua figlia ...