"Benvenuta amore nostro". Tre volte papà, l'annuncio del cantante italiano e della baby fidanzata (Di martedì 7 dicembre 2021) "E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e' qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita". Con questa dedica e una foto che mostra la testolina della bambina, il cantante italiano ha annunciato la nascita della sua terza figlia. Un annuncio arrivato nella giornata di martedì 7 dicembre e che su Instagram ha ottenuto una pioggia di like, cuori e commenti. Per il cantante si tratta della terza figlia, la prima avuta dalla nuova fidanzata. Francesco Sarcina, è nata la figlia Yelaiah Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, è ...

