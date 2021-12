Belen Rodriguez e Antonino, di nuovo separati: lei a Milano con i figli, lui da solo (non si sa dove) (Di martedì 7 dicembre 2021) La scorsa settimana pensavamo di aver messo la parola fine al gossip che si era alzato attorno alla coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo che i genitori di Luna Marì non si sono fatti vedere insieme per parecchio tempo i rumors si sono rincorsi e le foto postate dai due hanno alimentato le voci. Ma la verità sembrava essere un’altra. Altro che rottura. Sulla copertina di Chi della scorsa settimana infatti i neogenitori sono stati paparazzati insieme nel parco sotto casa di Belen. Mano nella mano e sereni. «C’è stata una crisi ma l’abbiamo superata», lo aveva detto la showgirl stessa al fotografo che li aveva beccati. «Non ci siamo mai lasciati». La risposta è secca e sembra non lasciare spazio per interpretazioni altre. Belen e Antonino stanno insieme. Questo fino a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 7 dicembre 2021) La scorsa settimana pensavamo di aver messo la parola fine al gossip che si era alzato attorno alla coppiaSpinalbese. Dopo che i genitori di Luna Marì non si sono fatti vedere insieme per parecchio tempo i rumors si sono rincorsi e le foto postate dai due hanno alimentato le voci. Ma la verità sembrava essere un’altra. Altro che rottura. Sulla copertina di Chi della scorsa settimana infatti i neogenitori sono stati paparazzati insieme nel parco sotto casa di. Mano nella mano e sereni. «C’è stata una crisi ma l’abbiamo superata», lo aveva detto la showgirl stessa al fotografo che li aveva beccati. «Non ci siamo mai lasciati». La risposta è secca e sembra non lasciare spazio per interpretazioni altre.stanno insieme. Questo fino a ...

Advertising

PasqualeMarro : #BelenRodriguez beccata con Lui in Hotel di Lusso. - MediasetTgcom24 : Tutti i Rodriguez sul lago Maggiore a festeggiare, manca solo Spinalbese #belen - infoitcultura : Belen Rodriguez: weekend con Santiago e Luna Marì - infoitcultura : Belen Rodriguez il weekend in relax con una persona speciale, il nome sorprende tutti - infoitcultura : Belen Rodriguez senza pace: è ancora crisi con Antonino e lei va via -