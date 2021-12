Beautiful, trama 7 dicembre 2021: l'annuncio di Carter (Di martedì 7 dicembre 2021) Puntata Beautiful oggi 7 dicembre 2021 con Carter che farà un annuncio che renderà molto felici Brooke e Ridge. L'avvocato, infatti, riferirà loro che il tribunale gli ha confermato che il loro divorzio non è valido e quindi sono ancora sposati. Nel frattempo, Zende scoprirà che per via di un problema tecnico, il suo messaggio a Zoe non è arrivato, ma deciderà di non dirle nulla. Zende scopre che il suo messaggio non è arrivato a Zoe, ma non le dirà nulla Zende sembrerà sempre più interessato a Zoe e dopo aver parlato con il suo ex suocero, si convincerà a fare qualcosa per conquistarla. Il giovane, consapevole che la modella ha una storia con Carter, le invierà un messaggio per chiederle di non accelerare troppo con l'avvocato, ma la sua richiesta non giungerà a destinazione. Il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021) Puntataoggi 7conche farà unche renderà molto felici Brooke e Ridge. L'avvocato, infatti, riferirà loro che il tribunale gli ha confermato che il loro divorzio non è valido e quindi sono ancora sposati. Nel frattempo, Zende scoprirà che per via di un problema tecnico, il suo messaggio a Zoe non è arrivato, ma deciderà di non dirle nulla. Zende scopre che il suo messaggio non è arrivato a Zoe, ma non le dirà nulla Zende sembrerà sempre più interessato a Zoe e dopo aver parlato con il suo ex suocero, si convincerà a fare qualcosa per conquistarla. Il giovane, consapevole che la modella ha una storia con, le invierà un messaggio per chiederle di non accelerare troppo con l'avvocato, ma la sua richiesta non giungerà a destinazione. Il ...

