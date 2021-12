Basta fake news! Il dottor Antonio Trotta non è morto, anzi sta reagendo (Di martedì 7 dicembre 2021) Sta girando in queste ore una fake news secondo la quale il funzionario di Polizia Antonio Trotta, vittima di un malore prima della partita tra Catanzaro e Foggia, non ce l’avrebbe fatta. La notizia, priva di fondamento, sta facendo il giro del web da ieri. In realtà, fonti vicine alla famiglia del funzionario, ci fanno sapere buone notizie. Dopo l’intervento per l’assorbimento dell’ematoma causato dall’aneurisma, il 34enne appartenente alla Polizia di Stato, starebbe dando segni di miglioramento. Il dottor Trotta sta reagendo. Diffidate dalle fake news. E per chi le diffonde: abbiate rispetto. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 7 dicembre 2021) Sta girando in queste ore unanews secondo la quale il funzionario di Polizia, vittima di un malore prima della partita tra Catanzaro e Foggia, non ce l’avrebbe fatta. La notizia, priva di fondamento, sta facendo il giro del web da ieri. In realtà, fonti vicine alla famiglia del funzionario, ci fanno sapere buone notizie. Dopo l’intervento per l’assorbimento dell’ematoma causato dall’aneurisma, il 34enne appartenente alla Polizia di Stato, starebbe dando segni di miglioramento. Ilsta. Diffidate dallenews. E per chi le diffonde: abbiate rispetto. L'articolo proviene da Forze Armate News.

