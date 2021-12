Basta destagionalizzare | il panettone è ancora il dolce del Natale ma non più solo al Nord

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 dicembre 2021) Va alla conquista del Sud, piace ai giovani, è richiesto sempre di più in anticipo rispetto al: ilartigianale conferma la crescita (+2% l’anno) segnata già lo scorso anno e conquista 280 mila famiglie italiane in più. Non, però, a controbilanciare le minori vendite dei prodotti industriali da supermercato. Questo lo scenario emerso dalla presentazione della ricerca “L’evoluzione nei consumi delin Italia”, promossa, per il terzo anno consecutivo, da CSM Ingredients, in collaborazione con NielsenIQ, con focus sulla campagna natalizia 2020. Il mercato in generale (vendite degli industriali – panettoni prodotti dall’industria dolciaria, in vendita nei supermercati, e degli artigianali – i panettoni dei pasticceri e dei panificatori) subisce una contrazione, con 2.000 tonnellate di ...