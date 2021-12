Basket: Nba, Philadelphia vince a Charlotte all'overtime grazie a super Embiid (Di martedì 7 dicembre 2021) Charlotte, 7 dic. - (Adnkronos) - Trascinata dal proprio leader Joel Embiid e dal ritorno in campo di Tobias Harris (autore di 21 punti), Philadelphia (13-11) sbanca Charlotte (14-12) per 127-124 all'overtime inanellando la seconda vittoria consecutiva per la prima volta da inizio novembre. Merito di ottime percentuali di squadra al tiro (un soffio sotto il 53%) e di un buon contributo anche da parte di Shake Milton, autore di 16 punti con 4/6 da tre nel ruolo di titolare come rimpiazzo dell'assente Tyrese Maxey. Il protagonista assoluto è Embiid, che ha la chance di chiudere la gara già al termine dei regolamentari ma sbaglia il tiro della potenziale vittoria. Uno dei pochi errori della serata del centro di Philadelphia, per il resto dominante come poche altre volte: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic. - (Adnkronos) - Trascinata dal proprio leader Joele dal ritorno in campo di Tobias Harris (autore di 21 punti),(13-11) sbanca(14-12) per 127-124 all'inanellando la seconda vittoria consecutiva per la prima volta da inizio novembre. Merito di ottime percentuali di squadra al tiro (un soffio sotto il 53%) e di un buon contributo anche da parte di Shake Milton, autore di 16 punti con 4/6 da tre nel ruolo di titolare come rimpiazzo dell'assente Tyrese Maxey. Il protagonista assoluto è, che ha la chance di chiudere la gara già al termine dei regolamentari ma sbaglia il tiro della potenziale vittoria. Uno dei pochi errori della serata del centro di, per il resto dominante come poche altre volte: ...

