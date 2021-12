Basket | Nba | miglior Gallinari dell' anno trascina Hawks al successo su Minnesots

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) Minneapolis, 7 dic. - (Adnkronos) - Serata magica dall'arco per gli(13-12), che realizzano il loro record di franchigia con 25 triple a segno e passano per 121-110 sul campo di Minnesota (11-13) nonostante fossero alla seconda partita di un back-to-back, dopo aver perso in casa con Charlotte. Gli ospiti partono forte con 9 triple nel primo quarto e non si voltano più indietro, messi in moto dai 29 punti con 11 assist di Trae Young e pescando il jolly dei 23 punti di Timothe Luwuwu-Cabarrot (7 triple, massimo in carriera). Al festival del tiro da tre si iscrive anche ilDaniloa stagione: 20 punti con 7/10 al tiro di cui 4/6 dall'arco per l'azzurro in meno di 24 minuti di gioco, aggiungendo anche 5 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero e 1 stoppata alla sua prestazione. Atlanta, che ha tentato 49 ...