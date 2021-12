Basket: Nba, Chicago batte Denver e aggancia Brooklyn in vetta alla Eastern Conference (Di martedì 7 dicembre 2021) Chicago, 7 dic. - (Adnkronos) - Nel giorno in cui scoprono di dover fare a meno di DeMar DeRozan, entrato nel protocollo anti-Covid, i Bulls (17-8) non solo centrano l'ennesima vittoria per 109-97 su Denver (11-12) ma raggiungono i Nets in testa alla Eastern Conference. Il merito ancora una volta è da dividere tra tutti, da uno Zach LaVine capace di guidare il gruppo alla coppia Lonzo Ball-Nikola Vucevic, entrambi autori di 20 punti e 10 rimbalzi, con anche 4 stoppate per la point guard di Chicago (che detta il ritmo di gara: 15-0 i punti in transizione a favore dei Bulls). Chiamato a fare gli straordinari per l'assenza di DeRozan, LaVine risponde presente e nel terzo quarto si prende in mano la squadra: segna 7 punti in fila e 12 dei suoi 32 finali, cui aggiunge anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic. - (Adnkronos) - Nel giorno in cui scoprono di dover fare a meno di DeMar DeRozan, entrato nel protocollo anti-Covid, i Bulls (17-8) non solo centrano l'ennesima vittoria per 109-97 su(11-12) ma raggiungono i Nets in testa. Il merito ancora una volta è da dividere tra tutti, da uno Zach LaVine capace di guidare il gruppocoppia Lonzo Ball-Nikola Vucevic, entrambi autori di 20 punti e 10 rimbalzi, con anche 4 stoppate per la point guard di(che detta il ritmo di gara: 15-0 i punti in transizione a favore dei Bulls). Chiamato a fare gli straordinari per l'assenza di DeRozan, LaVine risponde presente e nel terzo quarto si prende in mano la squadra: segna 7 punti in fila e 12 dei suoi 32 finali, cui aggiunge anche ...

