Basket | la Withu Bergamo alla prova contro il San Vendemiano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket Withu

Andiamo in chiusura presidente parlaimo diperché negli ultimi anni, oltre ad aver operato ... non da ultime la Scaligerae Verona Volley. C'è attenzione anche in questo caso al territorio ...Solo 1 ko per le aquile del Friuli Venezia Giulia, quella patita alla seconda giornata contro laBergamo2014. Per il resto un percorso netto con grande solidità difensiva (più di 43 ...Ad accoglierlo, alle 18 nel turno infrasettimanale (undicesima giornata di andata di regular season) Bergamo, distanziato al sesto posto di un paio di lunghezze. Per la Withu un impegno, dunque, compl ...di Cristiano Comelli - Un altro giro a vuoto. Il nono in dieci gare. Per la Lissone Interni Bernareggio continua a essere notte fonda ...