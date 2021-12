Basket in carrozzina, Europei 2021: Italia, con la Gran Bretagna arriva il primo ko (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo le tre vittorie su tre per l’Italia agli Europei di Basket in carrozzina in svolgimento a Madrid (Spagna) arriva la prima, preventivabile, sconfitta. Dopo la netta vittoria sull’Austria (82-28), quella su Israele (48-64) e la vittoria a tavolino con la Turchia (20-0), infatti, gli azzurri cedono ai campioni del Mondo della Gran Bretagna, in un match dove comunque gli azzurri – escluso il primo quarto – se la sono giocata alla pari. Avvio equilibrato contro i campioni d’Europa e del Mondo in carica della Gran Bretagna, con il match che fatica a decollare a livello di punti e i britannici che si portano sul 4-0 prima della prima marcatura azzurra con Giulio Maria Papi. Allungano, però, i campioni in carica e con un ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo le tre vittorie su tre per l’aglidiinin svolgimento a Madrid (Spagna)la prima, preventivabile, sconfitta. Dopo la netta vittoria sull’Austria (82-28), quella su Israele (48-64) e la vittoria a tavolino con la Turchia (20-0), infatti, gli azzurri cedono ai campioni del Mondo della, in un match dove comunque gli azzurri – escluso ilquarto – se la sono giocata alla pari. Avvio equilibrato contro i campioni d’Europa e del Mondo in carica della, con il match che fatica a decollare a livello di punti e i britannici che si portano sul 4-0 prima della prima marcatura azzurra con Giulio Maria Papi. Allungano, però, i campioni in carica e con un ...

