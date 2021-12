Basket, EuroCup: il Valencia scappa fin da subito, poi Venezia non riesce a rimontare (Di martedì 7 dicembre 2021) Quarto ko in sei partite per la Reyer Venezia in EuroCup e i veneti vedono le prime della classe scappare via, a partire da quel Valencia che espugna il Taliercio grazie al break ottenuto fin dal primo quarto. Ora la situazione si complica per Tonut e compagni nel Vecchio Continente. Partenza durissima per la Reyer, con gli spagnoli che fin da subito accelerano e mettono a segno un primo parziale di 0-12, con Mike Tobey a dominare sul parquet del Taliercio. Ancora Tobey da oltre l’arco dà il massimo vantaggio sul 2-17, poi finalmente i padroni di casa reagiscono e le triple di Stone e Bramos riaccorciano il distacco. Riallunga Valencia, poi è Brooks a tenere viva Venezia e si va al primo stop sul 16-27. Insiste il Valencia, con Venezia ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Quarto ko in sei partite per la Reyerine i veneti vedono le prime della classere via, a partire da quelche espugna il Taliercio grazie al break ottenuto fin dal primo quarto. Ora la situazione si complica per Tonut e compagni nel Vecchio Continente. Partenza durissima per la Reyer, con gli spagnoli che fin daaccelerano e mettono a segno un primo parziale di 0-12, con Mike Tobey a dominare sul parquet del Taliercio. Ancora Tobey da oltre l’arco dà il massimo vantaggio sul 2-17, poi finalmente i padroni di casa reagiscono e le triple di Stone e Bramos riaccorciano il distacco. Riallunga, poi è Brooks a tenere vivae si va al primo stop sul 16-27. Insiste il, con...

