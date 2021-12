Basket, Eurocup 2021-2022: Trento affronta in trasferta il Lokomotiv Krasnodar, la Virtus Bologna sfida l’Olimpia Lubiana (Di martedì 7 dicembre 2021) Ritornano in campo le nostre portacolori di Eurocup per la sesta giornata della fase a giorni. Dopo la Reyer Venezia (impegnata stasera contro gli spagnoli del Valencia), scendono in campo domani 8 dicembre la Dolomiti Energia Trentino e la Virtus Bologna. I trentini volano in Russia per affrontare il Lokomotiv Kuban Krasnodar (inizio del match alle 17:30 ora italiana, le 19:30 ora locale), mentre i bolognesi sfidano gli sloveni del Cedevita Olimpia Ljubjana (palla a due alle ore 20:00). L’impegno dell’Aquila Basket è decisamente proibitivo, in quanto i russi de Kuban sono annoverati tra i favoriti per la vittoria finale dell’Eurocup. La squadra di coach Lele Molin si è sbloccata in Europa grazie alla vittoria per 81-77 sullo Slak ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Ritornano in campo le nostre portacolori diper la sesta giornata della fase a giorni. Dopo la Reyer Venezia (impegnata stasera contro gli spagnoli del Valencia), scendono in campo domani 8 dicembre la Dolomiti Energia Trentino e la. I trentini volano in Russia perre ilKuban(inizio del match alle 17:30 ora italiana, le 19:30 ora locale), mentre i bolognesino gli sloveni del Cedevita Olimpia Ljubjana (palla a due alle ore 20:00). L’impegno dell’Aquilaè decisamente proibitivo, in quanto i russi de Kuban sono annoverati tra i favoriti per la vittoria finale dell’. La squadra di coach Lele Molin si è sbloccata in Europa grazie alla vittoria per 81-77 sullo Slak ...

