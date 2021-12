Barty giocatrice dell’anno per la WTA | a Raducanu il premio di nuova arrivata

Leggi su sportface

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ashleighha vinto per la seconda volta ilWta Player of the Year, mentre la sensazionale stagione 2021 di Emmainvece, le è valsa ilNewcomer of the Year.ha conseguito ilindividuale di fine anno della WTA la prima volta nel 2019, dopo aver vinto il Roland Garros e issandosi a fine stagione al nº 1 del ranking. Dopo che Sofia Kenin le è succeduta nel 2020,è tornata in vetta quest’anno. Il 2021 è stata la terza stagione consecutiva in cui la tennista australiana ha terminato l’anno da nº 1 oltre ad aver vinto per la prima volta Wimbledon. Oltre ai Championship’sha vinto altri 4 tornei ed è risultata la più vincente a fine stagione. Da Wimbledon però, è iniziata a splendere la stella di Emma ...