Advertising

Mediagol : Bari, Mallamo ammette: “Rigore vs Avellino? A volte gli arbitri sbagliano” - TSTARANTO : VIDEO Bari, Mallamo: 'Bravi a mantenere la calma. Ora testa al Taranto' - NotiziarioC : Bari, Mallamo: «Bravi a mantenere la calma; ora testa al Taranto» - BariLive : Mallamo si accontenta: 'Contava portare a casa il punto' - compatoo2 : RT @capricorne_o: Serie C:Bari raggiunto dall'Avellino: al PArtenio finisce 1-1 Il gol del pareggio dell’Avellino era in netto fuorigioco d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Mallamo

La Bari Calcio

Ecco il commento post - gara di Alessandro. Il centrocampista delha conquistato il rigore, trasformato da Mirco Antenucci e utile per il vantaggio dei galletti, cancellato da Mamadou ...(4 - 3 - 1 - 2): Frattali 7; Pucino 5,5 (87' Belli sv), Celiento 6, Terranova 6, Mazzotta 6;6,5, Maita 5,5, D'Errico 5,5; Botta 6 (87' Cheddira sv); Antenucci 7, Paponi 6 (63' Bianco 5,...Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Bari dopo il pari ottenuto contro l'Avellino: 1-1 il risultato finale ...Avellino – Finisce 1-1 il big match tra l’Avellino Calcio ed il Bari, quest’ultimo capolista del girone C di Serie C. Al rigore degli ospiti siglato da Antenucci risponde l’attaccante degli irpini Kan ...