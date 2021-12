BancoPosta | attenzione alla nuova truffa | il messaggio che svuota i conti

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)che gira tra i clienti di Poste Italiane: ilche. LaPoste Italiane (via web)Nuovo pericolo per tutti i clienti di Poste Italiane. Ancora una volta bisognerà fare moltaa tutti gli SMS che chiunque potrebbe ricevere sul proprio telefono. La vasta platea di persone che ha aperto un conto con Poste Italiane è spesso vittima ditori che inviano molto spesso dei phishing ai danni dei clienti. Occhio dunque non solo agli SMS che si potrebbero ricevere sul telefono ma anche alle mail che sfruttano la paura per indurre chi legge a effettuare login su ...