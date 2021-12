Ballando con le stelle | “Mai esistita per mio padre” Confessione choc della protagonista

Leggi su inews24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Per ilnon era che un “caso”. Lada partedicon leIl rapportofiglia non è sempre come lo si immagina: tanto affetto, premura e amore. Ci sono casi, come quello di Sabrina Salerno dove il genitore non provava alcun tipo di affetto nei suoi L'articolo proviene da Inews.it.