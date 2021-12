Bach su Shuai Peng: “Siamo in trattativa con autorità cinesi, abbiamo scelto diplomazia silenziosa” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, è in contatto con la tennista cinese Peng Shuai e con le autorità cinesi. Lo dice lo stesso Bach in un’intervista all’agenzia tedesca Dpa, ricordando che con Peng ci sono stati due contatti online, il 21 novembre e il 1 dicembre. “Queste due videoconferenze non segnano la fine del processo. Nelle due conversazioni si è mostrata grata del contatto. Ha parlato della sua carriera da tennista e delle sue tre apparizioni olimpiche, e degli effetti che la pandemia di Covid sta avendo sul proseguimento della sua carriera. Queste conversazioni continueranno. Siamo anche in trattative con organizzazioni sportive e organismi ufficiali cinesi. E posso assicurarvi che tutti gli ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas, è in contatto con la tennista cinesee con le. Lo dice lo stessoin un’intervista all’agenzia tedesca Dpa, ricordando che conci sono stati due contatti online, il 21 novembre e il 1 dicembre. “Queste due videoconferenze non segnano la fine del processo. Nelle due conversazioni si è mostrata grata del contatto. Ha parlato della sua carriera da tennista e delle sue tre apparizioni olimpiche, e degli effetti che la pandemia di Covid sta avendo sul proseguimento della sua carriera. Queste conversazioni continueranno.anche in trattative con organizzazioni sportive e organismi ufficiali. E posso assicurarvi che tutti gli ...

