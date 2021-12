Baby calciatore investito | Tommaso sarà svegliato oggi dal coma farmacologico

Advertising

CHIARAVALLE - Tommaso, il bambino di 9 anni investito domenica mattina in via S. Andrea di fronte al campo sportivo dei Pini, il piccolodei Pulcini I anno della società sportiva Borghetto, è ricoverato al Salesi e tenuto in coma farmacologico . Oggi verrà ridestato dal coma indotto mentre ieri è stato operato per ridurre la ...Ilcon Antonio Conte è di fatto sempre in prima squadra e andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Paratici non vuole perderlo a zero quindi presto aprirà le trattative per il ...CHIARAVALLE - Tommaso, il bambino di 9 anni investito domenica mattina in via S.Andrea di fronte al campo sportivo dei Pini, il piccolo calciatore dei Pulcini I anno della società ...Fratture alla gamba e al bacino ma Tac negativa alla testa, l’incidente era avvenuto domenica mattina in via Sant’Andrea CHIARAVALLE, 7 dicembre 2021 – Tommaso, il bambino di 9 anni investito domenica ...