Avvocato Ferrero: «Arrestato a Milano perché trattava con Stankovic» (Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppina Tenga, legale di Massimo Ferrero, ha parlato della situazione in cui è coinvolto l'ex presidente della Sampdoria: le sue dichiarazioni Giuseppina Tenga, legale di Massimo Ferrero, ha parlato della situazione in cui è coinvolto l'ex presidente della Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. ARRESTO Ferrero – «I fatti riguardano attività private di Ferrero, compreso il cinema, del 2003, con i fallimenti avvenuti nel 2017. Non discuto il provvedimento, ma il modo in cui si è svolta la vicenda. Evidentemente Ferrero dà fastidio a qualcuno. La Sampdoria non c'entra nulla, formalmente sarà costretto a dimettersi perché dal carcere, ovviamente, non può occuparsi di una società sportiva. Non me ne intendo di calcio, ma so che il presidente stava ...

