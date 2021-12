AVL Italia | stabilmento a Reggio Emilia per i test sulle batterie per auto elettriche

Advertising

solomotori : Auto: Avl Italia aprirà nuovo stabilimento nel Reggiano -

Ultime Notizie dalla rete : AVL Italia

QN Motori

, azienda che sviluppa, simula e collauda sistemi powertrain per ogni tipo di veicolo, aprirà a Cavriago (Reggio Emilia) un ramo espressamente dedicato alla produzione in larga scala di ...L'è giunto terzo nella classifica a squadre. Nella graduatoria "On - line Contest", medaglia d'oro per Massimo Roncone e terza piazza per Lorenzo Porro. Anche in questo caso bronzo per l'...CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Avl Italia aprirà a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un nuovo stabilimento dedicato ai test sulle batterie delle auto elettriche. Lo annuncia la stessa società – cas ...(ANSA) - REGGIO EMILIA, 07 DIC - Avl Italia aprirà a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un nuovo stabilimento dedicato ai test sulle batterie ...