Atreju, il messaggio di Berlusconi: “Cara Giorgia, verrò a firmare la petizione di FdI sul presidenzialismo” (Di martedì 7 dicembre 2021) E ad Atreju non poteva certo mancare Silvio Berlusconi. Non è presente, ma il suo intervento telefonico è comunque nel segno della partecipazione e della condivisione appassionata alla manifestazione di Fratelli d’Italia. Lo di capisce dall’incipit della chiamata: «Per me è davvero un grande piacere prendere la parola, per quanto a distanza, in questa vostra bella manifestazione…». Il leader di Forza Italia si collega in serata da Arcore alla festa di Atreju. E trova la padrona di casa, Giorgia Meloni, ad accoglierlo con tutti gli onori. Poi, un caloroso applauso della folta platea chiude il cerchio dei saluti. Berlusconi interviene telefonicamente ad Atreju: sì a dialogo, stop alla politica autoreferenziale Il Cav elogia la kermesse promossa da Fdi: «Quella di Atreju ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) E adnon poteva certo mancare Silvio. Non è presente, ma il suo intervento telefonico è comunque nel segno della partecipazione e della condivisione appassionata alla manifestazione di Fratelli d’Italia. Lo di capisce dall’incipit della chiamata: «Per me è davvero un grande piacere prendere la parola, per quanto a distanza, in questa vostra bella manifestazione…». Il leader di Forza Italia si collega in serata da Arcore alla festa di. E trova la padrona di casa,Meloni, ad accoglierlo con tutti gli onori. Poi, un caloroso applauso della folta platea chiude il cerchio dei saluti.interviene telefonicamente ad: sì a dialogo, stop alla politica autoreferenziale Il Cav elogia la kermesse promossa da Fdi: «Quella di...

