Atp Cup Sydney | Djokovic nella lista dei convocati

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il numero uno al mondo del tennis Novak Djokovic è stato chiamato a far parte della squadra serba all'ATP Cup di Sydney a gennaio, nonostante i dubbi sollevati nelle scorse settimane per il fatto che il giocatore non ha mai voluto rivelare il suo stato vaccinale. Il 20 volte campione del Grande Slam aveva messo in dubbio la sua trasferta per difendere il titolo all'Australian Open a gennaio. Tuttavia è uno dei cinque giocatori sorteggiati per Sydney per un evento che precederà l'apertura del Grande Slam. (Ansa)

Sorteggio non proprio fortunato per l' Italia del tennis. Nella fase a gironi della terza edizione dell', torneo tra nazionali in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney, gli azzurri dovranno vedersela, nel Gruppo B , con i campioni in carica della Russia ( freschi vincitori della Coppa Davis), l'...E' stato effettuato il sorteggio dei gironi della terza edizione dell', in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney. L'Italia, finalista nella passata edizione, è nel gruppo B con i campioni in carica della Russia, l'Austria del rientrante Dominic Thiem e l'...Oggi è andato in scena il sorteggio della ATP Cup 2022, competizione per Nazionali di tennis in programma a Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. All'evento partecipano sedici squadre che sono state ...Sedici squadre suddivise in quattro gruppi. È questo il meccanismo dell' Atp Cup 2022 che, dal 1° al 9 gennaio 2022, si svolgerà sui campi in cemento di Sidney , in Australia. I vari team in gara si c ...