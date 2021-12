Atp Cup, Italia con Russia, Austria e Australia (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli azzurri nel gruppo B nel torneo in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney ROMA - Sorteggio non proprio fortunato per l'Italtennis. Nella fase a gironi della terza edizione dell'Atp Cup in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli azzurri nel gruppo B nel torneo in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney ROMA - Sorteggio non proprio fortunato per l'Italtennis. Nella fase a gironi della terza edizione dell'Atp Cup in ...

Advertising

giulyleclerc : RT @WeAreTennisITA: Italia nel girone B dell'#ATPCup ???? Berrettini guiderà gli azzurri nell’ATP Cup con Sinner, Sonego, Fognini e Bolelli,… - giulyleclerc : RT @RaiSport: ?? #Tennis #AtpCup: #Italia con #Russia, #Austria e #Australia Gli #azzurri nel gruppo B nel torneo in programma dall'1 al 9 g… - Isa_0600 : Quindi se uno salta L’Atp Cup(magari preferendo altri tornei sempre in Australia eh )per giocare non è vaccinato vi… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: ATP Cup 2022 GRUPPO B Russia ???? ITALIA ???? Austria ???? Australia ???? #ATPCup - RaiSport : ?? #Tennis #AtpCup: #Italia con #Russia, #Austria e #Australia Gli #azzurri nel gruppo B nel torneo in programma dal… -