ATP Cup 2022 | regolamento e chi si qualifica Solo le vincitrici dei gironi alle semifinali! Italia-Russia decisiva

(Di martedì 7 dicembre 2021) La ATP Cupandrà in scena sul cemento di Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Saranno due gli impianti interessati alla competizione per Nazionali di tennis, giunta alla sua terza edizione: la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena. All’evento partecipano sedici squadre, che sono state suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ciascuno. Ilricalca quanto visto nella recente Coppa Davis e che ripetiamo nel dettaglio. Due Nazionali si fronteggiano seguendo questo format: ad aprire le danze è l’incontro tra i numeri 2 dei rispettivi Paesi (si segue il ranking ATP), a seguire la contesa tra i numeri 1 e poi il doppio. A vincere il confronto complessivo è chi conquista più incontri. Tutte le partite sono al meglio dei tre set (vince che ne porta a casa due). Soltanto le prime classificate dei quattrosi ...

Di seguito i gironi della2022. Il calendario completo della manifestazione verràà comunicato nel dettaglio nei prossimi giorni. GIRONI2022 GRUPPO A: Serbia, Norvegia, Cile, Spagna ...Di seguito le rose ufficiali delle Nazioni e i giocatori partecipanti alla2022 , anche se nelle prossime settimane ci potranno essere delle defezioni.2022: ROSE DELLE NAZIONALI E ...