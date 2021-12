Atletico Madrid | che tegola per Simeone | esce in lacrime!

(Di martedì 7 dicembre 2021) Piove sul bagnato per il Cholo. È durata solo 13 minuti la gara di Luis Suarez, costretto al cambio per un infortunio di natura muscolare. Al suo posto è subentrato Matheus Cunha. L’attaccante dei colchoneros ha abbandonato il terreno di gioco, andandosi ad accomodare in panchina dove non ha saputo trattenere le lacrime. POTREBBE INTERESSARTI:

I rossoneri invece devono battere il Liverpool e sperare in un risultato favorevole dall'Estádio do Dragão, dove il Porto sfida l'nell'altra gara del girone B (in diretta su Sky Sport ...... Stefano Pioli non fa calcoli e pensa solo al risultato di San Siro, anche se le sorti del Diavolo dipenderanno forzatamente anche dal risultato dello scontro trae Porto. Pioli ...Partenza difficile quella dell'Atletico Madrid sul campo del Porto nell'ultima partita del girone di Champions League. Il bomber massimo dei Colchoneros infatti, Luis Suarez, è uscito al minuto numero ...A San Siro il Milan ospita il Liverpool per una qualificazione afli ottavi di Champions League che è ancora possibile ...