Atletica, Mei: “I miracoli accadono, ma gli ori alle Olimpiadi non sono merito mio” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non avrei mai immaginato questa Olimpiade. Avevo preventivato 3 medaglie, ma quando vedi che in 15 minuti arrivano due ori allora pensi che i miracoli possano accadere“. Lo ha dichiarato il presidente della Fidal, Stefano Mei, a margine degli Atletica Italiana Awards al MAXXI di Roma. “Io spero di aver portato la giusta armonia e qualche sorriso in più – ha aggiunto Mei – ma non mi prendo i meriti di tutta questa stagione e dei 5 ori, che arrivano dal lavoro di due anni prima. Sul volo di ritorno da Tokyo ho scherzato dicendo che mi sarei dovuto dimettere per lasciare con questi risultati“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non avrei mai immaginato questa Olimpiade. Avevo preventivato 3 medaglie, ma quando vedi che in 15 minuti arrivano due ori allora pensi che ipossano accadere“. Lo ha dichiarato il presidente della Fidal, Stefano Mei, a margine degliItaliana Awards al MAXXI di Roma. “Io spero di aver portato la giusta armonia e qualche sorriso in più – ha aggiunto Mei – ma non mi prendo i meriti di tutta questa stagione e dei 5 ori, che arrivano dal lavoro di due anni prima. Sul volo di ritorno da Tokyo ho scherzato dicendo che mi sarei dovuto dimettere per lasciare con questi risultati“. SportFace.

Atletica, domani a Roma saranno assegnati gli 'Atletica Italiana Awards' ... a Roma , per la cerimonia ideata e organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera in partnership con ASICS e Fastweb. Sarà presente il presidente della FIDAL Stefano Mei

