Atletica, La Torre: “Jacobs? Giusto fermarsi dopo le Olimpiadi, adesso ottime condizioni” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il direttore tecnico della nazionale di Atletica, Antonio La Torre, ha parlato del futuro di Marcell Jacobs a margine dell’evento organizzato dalla Fidal al MAXXI di Roma per celebrare i medagliati. “Per quello che vediamo, Jacobs è ripartito con le motivazioni giuste e con il suo coach Camossi ha fatto un programma che condivido totalmente – ha spiegato La Torre -. Ritengo che sia stato Giusto fermarsi dopo le Olimpiadi perché ora si trova in buonissime condizioni per una stagione di fuoco. Le due tappe cruciali saranno i Mondiali di Eugene e gli Europei”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Il direttore tecnico della nazionale di, Antonio La, ha parlato del futuro di Marcella margine dell’evento organizzato dalla Fidal al MAXXI di Roma per celebrare i medagliati. “Per quello che vediamo,è ripartito con le motivazioni giuste e con il suo coach Camossi ha fatto un programma che condivido totalmente – ha spiegato La-. Ritengo che sia statoleperché ora si trova in buonissimeper una stagione di fuoco. Le due tappe cruciali saranno i Mondiali di Eugene e gli Europei”. SportFace.

Advertising

FidalPiemonte : #atletica Ufficializzata la squadra azzurra per gli europei di #cross #Dublino2021 Nove i piemontesi convocati dal… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Italia: 40 i convocati del direttore tecnico La Torre per gli Europei Cross di Dublino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Italia: 40 i convocati del direttore tecnico La Torre per gli Europei Cross di Dublino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Italia: 40 i convocati del direttore tecnico La Torre per gli Europei Cross di Dublino - apetrazzuolo : Atletica, Italia: 40 i convocati del direttore tecnico La Torre per gli Europei Cross di Dublino -