Atalanta-Villarreal, Gasperini in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 7 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita più importante della stagione dell'Atalanta, quella contro il Villarreal nei gironi di Champions League :ecco le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming. Il tecnico della Dea presenterà i temi dell'incontro che soltanto in caso di vittoria regalerà ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale della competizione più prestigiosa. Appuntamento per seguire le sue parole alle ore 13:30 di martedì 7 dicembre, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go.

