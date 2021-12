Atalanta-Villareal, Gasperini: “La gara è decisiva: dobbiamo avere un unico pensiero” (Di martedì 7 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Villareal, sfida valida per l’ultima gara della fase a gironi della Champions League 2021/2022. I bergamaschi hanno a disposizione solo la vittoria se vogliono classificarsi per la prossima fase della competizione. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Dea: “C’è fiducia, crediamo di poter centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara. Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valida per l’ultimadella fase a gironi della Champions League 2021/2022. I bergamaschi hanno a disposizione solo la vittoria se vogliono classificarsi per la prossima fase della competizione. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Dea: “C’è fiducia, crediamo di poter centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della. Arriviamo a questain un momento molto buono di risultati e di prestigio, maessere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un ...

