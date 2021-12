Atalanta-Villareal, Gasperini ha quasi tutti a disposizione: assente solamente Gosens (Di martedì 7 dicembre 2021) Può sorridere Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Villareal, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Il fischio d’inizio è in programma al Gewiss Stadium domani sera alle ore 21:00. La Dea deve solamente vincere per passare alla fase successiva della competizione. quasi tutti disponibili tra le fila nerazzurre, con il tecnico dei bergamaschi che ritrova anche Matteo Lovato dopo l’infortunio subito con l’Under 21. Davide Zappacosta quest’oggi si è allenato a parte ma anche lui compare nella lista delle convocazioni. L’unico assente sarà Robin Gosens. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Può sorridere Gian Pieroin vista di, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Il fischio d’inizio è in programma al Gewiss Stadium domani sera alle ore 21:00. La Dea devevincere per passare alla fase successiva della competizione.disponibili tra le fila nerazzurre, con il tecnico dei bergamaschi che ritrova anche Matteo Lovato dopo l’infortunio subito con l’Under 21. Davide Zappacosta quest’oggi si è allenato a parte ma anche lui compare nella lista delle convocazioni. L’unicosarà Robin. SportFace.

