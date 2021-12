Atalanta | Malinovskyi | «Partita dell’anno Neve? Non cerchiamo alibi»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ruslan, centrocampista dell’, ha parlato alla vigilia della decisiva sfida di Champions contro il Vilarreal Ai canali ufficiali del club, il centrocampista dell’Ruslanha parlato del match di domani con il Villarreal. MATCH CLOU – «Sì, è la. La aspettiamo tutti, perché è bello giocare la Champions, soprattutto in casa nostra. È ladecisiva e abbiamo un solo risultato a disposizione». VITTORIA – «Sì. Il nostro obiettivo ogniè vincere, ma peccato che nel calcio ci siano tre risultati». LIVELLO MENTALE – «Abbiamo ottenuto cinque vittorie nelle ultime cinque partite, questo può darci ulteriore forza in vista di domani. Nel calcio però cambia tutto velocemente: dobbiamo ...

Commenta per primo Ecco i convocati dell'Atalanta per la sfida di Champions League con il Villarreal: dall'elenco Gasperini resta fuori solo ... Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, ...