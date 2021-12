Atalanta, Lovato lavora in gruppo (Di martedì 7 dicembre 2021) Per l’Atalanta allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita di mercoledì al Gewiss Stadium contro il Villarreal, valida per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League. Anche Lovato ha lavorato in gruppo. Domani, martedì 7 dicembre, è in programma un’altra seduta pomeridiana sempre al Centro Bortolotti. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Per l’allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita di mercoledì al Gewiss Stadium contro il Villarreal, valida per la sesta e ultima giornata delF di Champions League. Anchehato in. Domani, martedì 7 dicembre, è in programma un’altra seduta pomeridiana sempre al Centro Bortolotti.

