Atalanta | infortunio Gosens | ultimi aggiornamenti

Il ritorno in campo di Robin Gosens è rimandato al 2022. L'esterno dell'Atalanta, col vizio del goal, è assente da Settembre a causa dell'infortunio al bicipite femorale della coscia destra che non gli ha dato tregua. Atalanta Gosens infortunio Infortunatosi nuovamente in allenamento, il giocatore classe '94 si trova ora in Germania per proseguire con le cure. Tenterà di rientrare subito dopo le festività natalizie per essere a disposizione del mister Gian Piero Gasperini per le prime partite del 2022. Ilaria Pacilio

