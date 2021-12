Atalanta, i convocati per la sfida contro il Villareal. Non c'è Gosens (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 24 i calciatori dell’Atalanta convocati da mister Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Villarreal, gara della sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League in programma domani alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assente Robin Gosens per un guaio muscolare. Questa la lista: Musso, Rossi, Sportiello; Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Lovato, Zappacosta; Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic; Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 24 i calciatori dell’da mister Gian Piero Gasperini per lail Villarreal, gara della sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League in programma domani alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assente Robinper un guaio muscolare. Questa la lista: Musso, Rossi, Sportiello; Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Lovato, Zappacosta; Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic; Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.

Advertising

DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL, @Atalanta_BC, i convocati di #Gasperini per la sfida contro il @VillarrealCF - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague #UCL, @Atalanta_BC, i convocati di #Gasperini per la sfida contro il @VillarrealCF - YBah96 : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague #UCL, @Atalanta_BC, i convocati di #Gasperini per la sfida contro il @VillarrealCF - despite_qwame : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague #UCL, @Atalanta_BC, i convocati di #Gasperini per la sfida contro il @VillarrealCF - kofiboat419 : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague #UCL, @Atalanta_BC, i convocati di #Gasperini per la sfida contro il @VillarrealCF -