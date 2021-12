Atalanta | Gasperini | «Centrare ancora gli ottavi sarebbe fantastico»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell’ultima giornata di Champions Qualificazione agliin ballo per l’, ai canali ufficiali del club, ha descritto così la vigilia dell’ultima gara. SITUAZIONE – «Speravamo di arrivare a quest’ultima gara con la possibilità di accedere agli: è così, anche se abbiamo un solo risultato a disposizione. Abbiamo una possibilità importante perun risultato chefondamentale». UN RISULTATO – «Incontriamo una squadra di assoluto valore, che ha vinto l’Europa League ed è dunque abituata a giocare partite decisive. Sarà una gara particolare: bisognerà raccogliere tutti i momenti favorevoli, ...

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VILLARREAL LE SCELTE DI GASPERINI Nelle probabili formazioni di Atalanta Villarreal non ci attendiamo sorprese da parte di Gian Piero Gasperini, perché naturalmente ... Atalanta - Villarreal, sono 24 i convocati di mister Gasperini per la decisiva sfida di Champions League. Sono 24 i convocati di mister Gian Piero Gasperini per la sfida di domani sera tra Atalanta e Villarreal. Il match di Bergamo, in programma domani sera alle 21, è decisivo per il club nerazzurro, che con una vittoria potrà superare la fase ... Gli ultimi risultati sono arrivati contro squadre abbastanza deboli, quindici giorni fa ha perso una partita importante contro l'Atalanta. Per me è un grosso bluff quello che sta facendo Gasperini, ... Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", programma radiofonico condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, ...