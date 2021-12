Atalanta, Gasp chiama a raccolta i bergamaschi e Malinovskyi ha la ricetta: “Testa fredda e cuore caldo” (Di martedì 7 dicembre 2021) Zingonia. “Servirà Testa fredda e cuore caldo”, è la ricetta di Malinovskyi per l’Atalanta che mercoledì alle 21 scenderà in campo al Gewiss Stadium per ottenere il passaporto degli ottavi in Champions. Ruslan, che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia assieme a mister Gasperini, ha imparato l’italiano bene come a fare gol da fuori area. Spiega: “Abbiamo festeggiato dopo Napoli, ma poi abbiamo pensato subito al Villarreal. La Champions è diversa, sarà un’altra partita”. Gasperini chiama il pubblico: “C’è in noi l’orgoglio di poter giocare una partita simile a Bergamo con il nostro pubblico: troppe gare europee non le abbiamo potute condividere in tempo di pandemia”. E aggiunge: “Cosa voglio vincere? Noi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Zingonia. “Servirà”, è ladiper l’che mercoledì alle 21 scenderà in campo al Gewiss Stadium per ottenere il passaporto degli ottavi in Champions. Ruslan, che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia assieme a mistererini, ha imparato l’italiano bene come a fare gol da fuori area. Spiega: “Abbiamo festeggiato dopo Napoli, ma poi abbiamo pensato subito al Villarreal. La Champions è diversa, sarà un’altra partita”.eriniil pubblico: “C’è in noi l’orgoglio di poter giocare una partita simile a Bergamo con il nostro pubblico: troppe gare europee non le abbiamo potute condividere in tempo di pandemia”. E aggiunge: “Cosa voglio vincere? Noi ...

