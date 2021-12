Assenza malattia docenti, i giorni per il viaggio vengono conteggiati (Di martedì 7 dicembre 2021) Assenza docenti per malattia: è sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive. Nei giorni di malattia rientrano quelli del viaggio per raggiungere la struttura presso la quale si svolge la visita o il docente si sottopone a terapia? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021)per: è sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive. Neidirientrano quelli delper raggiungere la struttura presso la quale si svolge la visita o il docente si sottopone a terapia? L'articolo .

