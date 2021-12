Ascolti TV | Lunedì 6 Dicembre 2021. Blanca va forte (24.2%-5,2 mln), record stagionale per il GF Vip (3,4 mln – 22.6%). Felice compleanno per la Clerici (17.5%) (Di martedì 7 dicembre 2021) Blanca Nella serata di ieri, Lunedì 6 Dicembre 2021, su Rai1 la terza puntata di Blanca ha appassionato 5.235.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.414.000 spettatori pari al 22.6% di share (GF Vip Night dall’1.28 all’1.39: 1.556.000 – 33.7%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 816.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Braven – Il Coraggioso ha intrattenuto 896.000 spettatori (4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.626.000 spettatori pari ad uno share del 7.3% (presentazione dalle 21.22 alle 21.38: 1.542.000 – 6.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 852.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 392.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 dicembre 2021)Nella serata di ieri,, su Rai1 la terza puntata diha appassionato 5.235.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.414.000 spettatori pari al 22.6% di share (GF Vip Night dall’1.28 all’1.39: 1.556.000 – 33.7%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 816.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Braven – Il Coraggioso ha intrattenuto 896.000 spettatori (4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.626.000 spettatori pari ad uno share del 7.3% (presentazione dalle 21.22 alle 21.38: 1.542.000 – 6.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 852.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 392.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su ...

