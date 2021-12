Ascolti tv ieri, lunedì 6 dicembre, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di martedì 7 dicembre 2021) Ecco gli Ascolti tv di ieri, lunedì 6 dicembre 2021: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il Grande Fratello VIP e la nuova fiction di Rai 1 Blanca? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Blanca: quante puntate mancano? Ecco quando finisce (Data ultima puntata) Ascolti tv di ieri, lunedì 6 dicembre:... Leggi su donnapop (Di martedì 7 dicembre 2021) Ecco glitv di2021: chi hala sfida dell’tra il Grande Fratello VIP e la nuova fiction di Rai 1 Blanca? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Blanca: quante puntate mancano? Ecco quando finisce (Data ultima puntata)tv di:...

Advertising

il_Conte78 : RT @OfficialTozzi: Ieri sera record di ascolti per #Sapiens, GRAZIE A TUTTI! - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, Carla 17.7%, All Together Now 12.3% - MauroBeltramo : RT @mariogiordano5: Spiace per il senatore Monti, ma ieri sera grandi ascolti e record stagionale per #fuoridalcoro. Grazie a tutti per l'a… - avvdelduca : RT @mariogiordano5: Spiace per il senatore Monti, ma ieri sera grandi ascolti e record stagionale per #fuoridalcoro. Grazie a tutti per l'a… - Surfiniae : RT @OfficialTozzi: Ieri sera record di ascolti per #Sapiens, GRAZIE A TUTTI! -