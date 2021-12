Ascolti tv 6 dicembre 2021: “Blanca” vince serenamente, ma il “Grande Fratello Vip” cresce (Di martedì 7 dicembre 2021) Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti al reality show di Canale5 e a Report Non ha problemi a vincere la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste la serie tv Blanca su Rai1 con il 24,22% e 5,234 milioni d’italiani collegati. La fiction, premiata come prodotto più innovativo dell’anno, sette giorni fa aveva portato a casa il 24,08% e 5,3 milioni. Medaglia d’argento per il Grande Fratello Vip su Canale5 che ha registrato il 22,57% di share media con 3,414 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 21,48% e 3,2 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,31% e 1,626 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 7,18% e 1,649 milioni. Ascolti tv altre reti Giù dal podio si piazza il film ... Leggi su tvzoom (Di martedì 7 dicembre 2021)tv: la fiction di Rai1 davanti al reality show di Canale5 e a Report Non ha problemi are la gara deglitv delle reti generaliste la serie tvsu Rai1 con il 24,22% e 5,234 milioni d’italiani collegati. La fiction, premiata come prodotto più innovativo dell’anno, sette giorni fa aveva portato a casa il 24,08% e 5,3 milioni. Medaglia d’argento per ilVip su Canale5 che ha registrato il 22,57% di share media con 3,414 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 21,48% e 3,2 milioni. Terza piazza per Report su Rai3 con il 7,31% e 1,626 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 7,18% e 1,649 milioni.tv altre reti Giù dal podio si piazza il film ...

