Ascolti tv 6 dicembre 2021 analisi | “Blanca” per 1 su 4 in prime time | i vipponi per 1 su 3 in nottata “Report” spara sul calcio | ma rimane stabile Porro batte i film

(Di martedì 7 dicembre 2021)Tv al top:5,235 milioni ed il 24,22%; Tg1 a 5,211 milioni e 23,6%. In access I Soliti Ignoti 4,985 milioni e 20,7%. Tg5 a 4,5 milioni e 20,1% Terza prova solida perlunedì 6. La fiction Lux con Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha affrontato con tranquillità il Grande Fratello Vip. Nella casa di accoglienza famosi gestita da Alfonso Signorini la novità è che tra almeno tre coppie è nata una corrispondenza di amorosi sensi e che, appena entrata, Patrizia Pellegrino è stata già eliminata, mentre sono andati in nomination Jessica, Sophie, Biagio, Maria, Miriana, Soleil. Con la Serie A che proponeva il posticipo Cagliari-Torino, ieri poi Rai2 ha programmato ilL’uomo sul treno, mentre a Rai3si è molto focalizzato sue ...

Advertising

LoSpecchioRotto : RT @vimmru: Non che li veda/ascolti tutti, ma avessi mai sentito dire dello #sciopero del 10 dicembre che interessa la #scuola (e dello sta… - zazoomblog : GF Vip Blanca e gli altri. Ascolti tv 6 dicembre 2021 numeri boom: chi vince chi perde - #Blanca #altri. #Ascolti… - zazoomblog : Ascolti Tv di ieri 6 dicembre 2021: daytime seconda serata mattina pomeriggio - #Ascolti #dicembre #2021: #daytime - LEBBY4EVER : RT @VelvetMagIta: #AscoltiTv 6 dicembre 2021: #Blanca ancora sopra i 5 milioni, al 24.2% di share #BlancaLaSerie #VelvetMag #Velvet https:… - LEBBY4EVER : RT @Teleblogmag: #blanca continua a macinare ottimi #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Tv 62021. In prima serata su Rai1 la serie televisiva Blanca ottiene una media di 5.235.000 spettatori, pari al 24,2% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip 3.414.000 (22,6%). ...TV " Ieri sera, lunedì 6, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con Blanca , la fiction TV andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco ...Carla, il biopic dedicato alla bravissima Carla Fracci attraverso cui si sono rivissute una parte delle esperienze professionali e personali della grandissima ballerina scomparsa il 27 maggio del 2021 ...È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ringrazia per gli ascolti di ieri: "Dovrei fare il compleanno ogni settimana!" Puntata di grande successo quella ...