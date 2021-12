Ascoli | sale a cinque il numero dei positivi al Covid Il comunicato

(Di martedì 7 dicembre 2021) Cresce il focolaioall’interno dell’, registrate altre duetà al virus.quindi aildei contagiati. Ecco la nota della società: “L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che altri due componenti del gruppo squadra sono risultatial-19. Entrambi sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario., dunque, aildei contagiati”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Aumenta a cinque il numero di contagiati da Covid-19 nel gruppo squadra dell'Ascoli. Un vero e proprio focolaio quello che sta colpendo la formazione marchigiana che milita in Serie B. Ad annunciarlo ... Non si attenuta la morsa del Covid-19 sull'Ascoli dopo i tamponi odierni. Il club bianconero ha comunicato in serata che sono salite a cinque le positività tra i componenti del gruppo-squadra. Le prim ...