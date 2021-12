Arriva l’appello dagli Usa: “La Russia si ritiri dai confini dell’Ucraina” (Di martedì 7 dicembre 2021) Telefonata del presidente Biden con Draghi, Johnson, Macron e Merkel. I leader esprimono la loro determinazione nel rispettare la sovranità dell’Ucraina e sono pronti a sanzionare la Russia. Allentare la tensione al confine tra Russia e Ucraina La Russia deve ritirarsi dai confini dell’Ucraina e, in caso di attacco, Joe Biden sta preparando sanzioni che potrebbero avere un impatto significativo sull’economia russa. Questo l’avvertimento che Arriva dalla Casa Bianca alla vigilia del vertice virtuale tra il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin che si terrà alle 16 ora italiana. Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il premier britannico, Boris Johnson, il presidente francese, Emmanuel Macron, e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Telefonata del presidente Biden con Draghi, Johnson, Macron e Merkel. I leader esprimono la loro determinazione nel rispettare la sovranitàe sono pronti a sanzionare la. Allentare la tensione al confine trae Ucraina Ladeve ritirarsi daie, in caso di attacco, Joe Biden sta preparando sanzioni che potrebbero avere un impatto significativo sull’economia russa. Questo l’avvertimento chedalla Casa Bianca alla vigilia del vertice virtuale tra il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin che si terrà alle 16 ora italiana. Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il premier britannico, Boris Johnson, il presidente francese, Emmanuel Macron, e la ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: +++La risposta alla maratona vaccinale è buona ma non ottima e così arriva l'appello accorato del direttore dell'aziend… - TgrRaiTrentino : +++La risposta alla maratona vaccinale è buona ma non ottima e così arriva l'appello accorato del direttore dell'az… - dimeo_s : Arriva in ritardo l’appello di Manfredi alle élite - MarioBubu : RT @Cortez1958: @MarioBubu ....e così si arriva alla prescrizione, tra l'altro, ridotta a 2 anni in Appello e 1 in cassazione da Draghi-Car… - Cortez1958 : @MarioBubu ....e così si arriva alla prescrizione, tra l'altro, ridotta a 2 anni in Appello e 1 in cassazione da Draghi-Cartabia. -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’appello Se faccio causa vinco o perdo tempo? La risposta dalla giustizia predittiva Il Giorno