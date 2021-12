Arriva la prima serie di Sylvester Stallone, Kansas City, dramma di mafia dagli autori di Yellowstone e I Soprano (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà la prima serie di Sylvester Stallone, il suo esordio in carriera in un format televisivo, che parte già favoritissimo sulla carta: l’indimenticabile Rocky Balboa sarà il protagonista e produttore della serie drammatica di Paramount Plus Kansas City, ideata e scritta da Taylor Sheridan (il creatore del clamoroso successo di Paramount Yellowstone) e Terence Winter (sceneggiatore de I Soprano). La serie di Sylvester Stallone sarà ambientata ai giorni nostri e incentrata sul leggendario mafioso di New York City Sal, che deve affrontare l’incredibile compito di trasferire la sua famiglia mafiosa italiana nella moderna città di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà ladi, il suo esordio in carriera in un format televisivo, che parte già favoritissimo sulla carta: l’indimenticabile Rocky Balboa sarà il protagonista e produttore dellatica di Paramount Plus, ideata e scritta da Taylor Sheridan (il creatore del clamoroso successo di Paramount) e Terence Winter (sceneggiatore de I). Ladisarà ambientata ai giorni nostri e incentrata sul leggendario mafioso di New YorkSal, che deve affrontare l’incredibile compito di trasferire la sua famiglia mafiosa italiana nella moderna città di ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Brozovic: l’Inter arriva a 6, i famosi bonus aggiustano. #Perisic: siamo passati dal 20% prima dello #Shakhtar all… - poliziadistato : Passato e presente con la storica #Alfetta 1800 del 1978 e l'Alfa Romeo #Giulietta del 2021 in uno scatto che arriv… - ArmandaGelsomin : RT @grazyetta: C'è sempre un dopo che arriva e che ti spiega il prima. - satellitebianco : non è che se ti alzi cinque minuti prima della fermata lamentando il ritardo il treno arriva prima a destinazione suvvia - PorrettaCinema : Stefano Pesce presenta la sua opera prima come regista, stasera alle 20.30. Dal 4 all'11 dicembre arriva la XX ediz… -