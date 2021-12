Arresto Ferrero, l’intercettazione di Vidal: «Sei pieno di debiti…» (Di martedì 7 dicembre 2021) Ecco le intercettazioni telefoniche tra il commercialista Vidal e Massimo Ferrero, arrestato nella giornata di ieri A seguito dell’Arresto di Massimo Ferrero, tradotto ieri sera al carcere di San Vittore a Milano dove resterà fino all’udienza del tribunale del riesame che potrebbe decidere di trattenerlo in custodia oppure commutare il provvedimento cautelare in arresti domiciliari, sono uscite fuori le intercettazioni tra i principali attori delle vicende fallimentari dell’ex presidente della Sampdoria. Stiamo parlando di Gianluca Vidal, braccio destro di Ferrero e trustee della Sampdoria, della figlia Vanessa, proprietaria del club, e del nipote Giorgio. La trascrizione riportata da Il Secolo XIX. Vidal – «Massimo ha 200 milioni di euro di debiti. Quando mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ecco le intercettazioni telefoniche tra il commercialistae Massimo, arrestato nella giornata di ieri A seguito dell’di Massimo, tradotto ieri sera al carcere di San Vittore a Milano dove resterà fino all’udienza del tribunale del riesame che potrebbe decidere di trattenerlo in custodia oppure commutare il provvedimento cautelare in arresti domiciliari, sono uscite fuori le intercettazioni tra i principali attori delle vicende fallimentari dell’ex presidente della Sampdoria. Stiamo parlando di Gianluca, braccio destro die trustee della Sampdoria, della figlia Vanessa, proprietaria del club, e del nipote Giorgio. La trascrizione riportata da Il Secolo XIX.– «Massimo ha 200 milioni di euro di debiti. Quando mi ha ...

