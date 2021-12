Arresto Ferrero, il legale provoca e accusa le autorità: “Era necessario tutto questo?” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente dimissionario della Sampdoria, Massimo Ferrero è ancora in carcere a Milano in attesa dell’interrogatorio di garanzia e del pronunciamento del Tribunale del Riesame di Catanzaro. Nel frattempo il suo legale, l’avvocato Giuseppe Tenga ha presentato ricorso chiedendo che gli vengano concessi i domiciliari, dichiarando in un’intervista le pessime condizioni fisiche del suo assistito. Ferrero, Indagine, AvvocatoLe parole dell’avvocato -L’accusa alle autorità: “Finalmente oggi sono riuscito a parlargli trovandolo in condizioni migliori, tenendo conto che ha anche qualche problema di salute. Ieri invece ha avuto una crisi dovuta alla pressione alta, anche per la preoccupazione per quanto oltretutto stava succedendo a casa sua a Roma, con una perquisizione durata ore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente dimissionario della Sampdoria, Massimoè ancora in carcere a Milano in attesa dell’interrogatorio di garanzia e del pronunciamento del Tribunale del Riesame di Catanzaro. Nel frattempo il suo, l’avvocato Giuseppe Tenga ha presentato ricorso chiedendo che gli vengano concessi i domiciliari, dichiarando in un’intervista le pessime condizioni fisiche del suo assistito., Indagine, AvvocatoLe parole dell’avvocato -L’alle: “Finalmente oggi sono riuscito a parlargli trovandolo in condizioni migliori, tenendo conto che ha anche qualche problema di salute. Ieri invece ha avuto una crisi dovuta alla pressione alta, anche per la preoccupazione per quanto oltrestava succedendo a casa sua a Roma, con una perquisizione durata ore ...

Advertising

ilgiornale : Si è dimesso dalla carica di presidente della Sampdoria #Ferrero, subito dopo l'arresto per bancarotta e reati soci… - dettifurio : RT @valy_s: Arresto per bancarotta per il fallimento di 4 società calabresi per 1,2MLN€. Domiciliari per la figlia,il nipote e l’autista Qu… - infoitsport : Arresto Ferrero, legale: “Dà fastidio a qualcuno, non è in buone condizioni” - luca_nyc : RT @fasulo_antonio: I tifosi della #Sampdoria all'arresto di #Ferrero. - gianpi36590925 : RT @CalcioFinanza: Arresto #Ferrero, le intercettazioni: «E' limitato. Cerca di prendere soldi dalla #Sampdoria» -