Arresto di Ferrero, Vidal: “A volte da un male nasce un bene. Quattro soggetti sono interessati all’acquisto della Sampdoria” (Di martedì 7 dicembre 2021) L’uomo chiamato a gestire la cessione del club blucerchiato: “Nessuno dei soggetti sin qui manifestatisi, che io sappia, ha collegamenti con Vialli. Nulla esclude che questo interesse da parte sua possa manifestarsi a breve” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 7 dicembre 2021) L’uomo chiamato a gestire la cessione del club blucerchiato: “Nessuno deisin qui manifestatisi, che io sappia, ha collegamenti con Vialli. Nulla esclude che questo interesse da parte sua possa manifestarsi a breve”

