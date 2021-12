Arrestato Massimo Ferrero | presidente della Sampdoria Ma il club non è coinvolto

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ai domiciliari anche la figlia e la nipote, l'accusa è bancarotta e riguarda il fallimento di diverse società create in Calabria dal numero uno blucerchiato. La sua legale: "Trattato come un delinquente, mi risulta abbia avuto anche un malore". Arrivano le dimissioni dalla Samp

... parla così all' ANSA: 'Dal giorno dell'arresto diFerrero ho ricevuto cinque ... fa parte del CDA decaduto dopo le dimissioni dell'imprenditore romano. Il 23 dicembre si riunira' l'...Ferrero: difensori presentano ricorso a Tribunale del riesame Iniziativa legali in merito a provvedimento emesso da Gip Paola - CATANZARO - I difensori diFerrero,lunedì scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta e reati societari, hanno presentato ricorso al Tribunale del riesame in merito all'ordinanza di custodia cautelare in ...Un arresto che ha fatto il giro dello stivale ... l’interrogatorio di garanzia all’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Sin dalle prime ore della giornata, è emersa la volontà ...I legali di Massimo Ferrero, in carcere da lunedì scorso per un'inchiesta della Procura di Paola, presentano ricorso al Tribunale del riesame ...