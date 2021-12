Arrestato Ferrero | spuntano le prime intercettazioni | dal commercialista alla figlia Vanessa

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimoè statoGuardia di Finanza in relazione ad una inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Si è dimesso da presidente della Sampdoria. Come riporta il ‘Secolo XIX’ sono state pubblicate le. Alcune riguardano Gianluca Vidal,di fiducia dell’ex presidente blucerchiato: “adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dSampdoria!”, dice Vidal in una conversazione del 18 novembre 2020 al telefono con Andrea Diamanti, braccio destro di. Il riferimento èscadenza del 2 dicembre con il versamento di 250 mila euro per completare le transazioni civili per il fallimento delle società Blue Cinematografica, Maestrale, Emmelle e ...

Massimo, Sampdoria non coinvolta Laura Sini, i pm volevano l'arresto I pm avevano chiesto l'arresto anche per lei. Laura Sini è indagata per bancarotta fraudolenta per distrazione , ...Commenta per primo Che personaggio Massimo! Il presidente dimissionario della Sampdoria , che ieri è statocon l'accusa di reati societari e bancarotta, ci ha abituato nel corso degli anni della sua presenza nel mondo del ...Nell'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, è indagata anche l'ex moglie Laura Sini. Per la donna il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare a ..."La particolare spregiudicatezza, la pervicacia e la scaltrezza manifestate" da Ferrero insieme "all'elevata consistenza degli interessi economici coinvolti fanno ritenere che non sarebbe sufficiente ...